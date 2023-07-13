Крупнейшая автомобильная выставка возвращается спустя четыре года: первые подробности

В 2020 году Женевский международный автосалон был отменен из-за пандемии коронавируса. В этот раз мероприятие обещает стать еще более масштабным.

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В 2024 году состоится долгожданный Женевский международный автосалон. Крупнейшая автомобильная выставка не проводилась с 2020 года из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Организаторы Женевского международного автосалона заявили, что в 2024 году мероприятие станет еще более масштабным. На выставке будет показано множество новых автомобилей от ведущих производителей.

Женевский международный автосалон в 2024 году состоится с 26 февраля по 3 марта. Мероприятие проведут в выставочном центре Palexpo.

Организаторы планируют снизить расходы участникам на размещение своих стендов. Это поможет привлечь больше автопроизводителей со всего мира.

Также планируется снизить стоимость номеров в ближайших отелях и гостиницах во время проведения Женевского международного автосалона. Обычно владельцы таких заведений сильно повышают цены в преддверии автовыставки.

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В 2024 году мероприятие смогут посетить более 300 тысяч посетителей. Среди них заявлены около 10 000 журналистов.

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