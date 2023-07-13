Найбільша автомобільна виставка повертається через чотири роки: перші подробиці

У 2020 році Женевський міжнародний автосалон було скасовано через пандемію коронавірусу. Цього разу захід обіцяє стати ще масштабнішим.

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У 2024 році відбудеться довгоочікуваний Женевський міжнародний автосалон. Найбільша автомобільна виставка не проводилася з 2020 року через спалах коронавірусу. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

Організатори Женевського міжнародного автосалону заявили, що у 2024 році захід стане ще масштабнішим. На виставці буде показано безліч нових автомобілів від провідних виробників.

Женевський міжнародний автосалон у 2024 році відбудеться з 26 лютого до 3 березня. Захід проведуть у виставковому центрі Palexpo.

Організатори планують знизити витрати для учасників на розміщення своїх стендів. Це допоможе залучити більше автовиробників з усього світу.

Також планується знизити вартість номерів у найближчих готелях і гостиницях під час проведення Женевського міжнародного автосалону. Зазвичай власники таких закладів сильно підвищують ціни напередодні автовиставки.

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У 2024 році захід зможуть відвідати понад 300 тисяч відвідувачів. Серед них заявлено близько 10 000 журналістів.

Раніше Фокус розповів, що компанію BMW звинуватили в дискримінації через інцидент з морозивом на Автосалоні в Шанхаї.