Раритет из подвала: обнаружен винтажный американский байк 40-х в хорошем состоянии (видео)

Редкий мотоцикл Indian Scout Sportsman простоял в подвале более полувека. Он превосходно сохранился и потребовал только мойки.

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В США обнаружен винтажный мотоцикл Indian Scout Sportsman 1947 года. Знаменитый старинный байк проехал менее 8500 км и большую часть времени простоял в подвале. О находке рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Indian Scout потребовалось только отчистить Фото: скриншот / YouTube

История мотоцикла прослеживается с 1970 года – отец нынешнего владельца Indian Scout Sportsman купил его всего за 300 долларов у байкера, с которым случайно познакомился в баре.

Байк был перекрашен, а еще новый владелец приобрел боковую коляску к нему. Однако установить ее не удалось, да и сам мотоцикл поставили в подвал и не эксплуатировали его на протяжении более полувека.

К мотоциклу присоединили боковой прицеп Фото: скриншот / YouTube

Теперь же сын американца решил привести Indian Scout Sportsman в порядок и все же оснастить его боковым прицепом. Мотоцикл отлично сохранился и его необходимо было только тщательно отчистить. Примечательно, что задняя шина байка – 1943 года выпуска, и она в неплохом состоянии.

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Indian Scout Sportsman 1947 года – редкая коллекционная модель, ведь всего выпушено лишь несколько тысяч таких мотоциклов. Байк был основным конкурентом Harley-Davidson.

Мотоцикл Indian Scout Sportsman оснащен 1,2-литровым двигателем V2 мощностью 38 л. с. С 3-ступенчатой механической КПП он способен развить 137 км/ч.

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