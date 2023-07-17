Раритет із підвалу: виявлено вінтажний американський байк 40-х у хорошому стані (відео)

Рідкісний мотоцикл Indian Scout Sportsman простояв у підвалі понад півстоліття. Він чудово зберігся і потребував тільки миття.

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У США виявлено вінтажний мотоцикл Indian Scout Sportsman 1947 року. Знаменитий старовинний байк проїхав менше 8500 км і більшу частину часу простояв у підвалі. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Indian Scout треба було тільки відчистити Фото: скриншот / YouTube

Історія мотоцикла простежується з 1970 року — батько нинішнього власника Indian Scout Sportsman купив його всього за 300 доларів у байкера, з яким випадково познайомився в барі.

Байк був перефарбований, а ще новий власник придбав бічний візок до нього. Однак встановити його не вдалося, та й сам мотоцикл поставили в підвал і не експлуатували його впродовж понад півстоліття.

До мотоцикла приєднали бічний причіп Фото: скриншот / YouTube

Тепер же син американця вирішив привести Indian Scout Sportsman до ладу і все ж оснастити його бічним причепом. Мотоцикл чудово зберігся і його необхідно було тільки ретельно відчистити. Примітно, що задня шина байка — 1943 року випуску, і вона в непоганому стані.

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Indian Scout Sportsman 1947 року — рідкісна колекційна модель, адже всього випущено лише кілька тисяч таких мотоциклів. Байк був основним конкурентом Harley-Davidson.

Мотоцикл Indian Scout Sportsman оснащений 1,2-літровим двигуном V2 потужністю 38 к. с. З 3-ступінчастою механічною КПП він здатний розвинути 137 км/год.

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