У старому сараї знайшли культовий американський спорткар 60-х в ідеальному стані (фото)
Загалом випустили 4228 кабріолетів Plymouth Barracuda 1967 року. Спорткар оснащений 4,5-літровим 235-сильним V8 і автоматичною КПП.
У США виявили чудово збережений кабріолет Plymouth Barracuda 1967 року. Знамените спортивне авто практично не експлуатували протягом останніх 30 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Попередній власник Plymouth Barracuda в 90-х відреставрував автомобіль до оригінального стану, проте не їздив на ньому, а з невідомої причини поставив машину в гараж у штаті Вайомінг. Там вона й простояла до наших днів, виїжджаючи на дороги лише 1-2 рази на рік.
Кабріолет Plymouth Barracuda має чудовий вигляд і потребує лише дрібного техобслуговування та заміни гальм. Машину було перефарбовано, а оздоблення її салону — відновлено. Двигун чистий і без потьоків.
Plymouth Barracuda 1967 року оснащений 4,5-літровим V8 потужністю 235 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 9 с.
Кабріолет вважається найрідкіснішою версією моделі: у 1967 році випущено лише 4228 таких авто. Зараз Plymouth Barracuda планують продати на аукціоні.
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