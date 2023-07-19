Растения в салоне и селфи-камера: представлен самый необычный электрокар Volkswagen (фото)
Новый Volkswagen ID.Buzz тюнинговали в стилистике хиппи. У электромобиля психоделическая раскраска и растения в салоне.
Электромобиль Volkswagen ID.Buzz получил оригинальную версию. Фургон доработали в стиле 60-х годов. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автопроизводителя.
Новый Volkswagen Glamper Van (именно так назвали проект) подготовили к фестивалю PennFest в Великобритании. Там он станет своего рода фотозоной, где каждый сможет сделать селфи.
Фургон Volkswagen Glamper Van возвращает нас в эпоху хиппи. Он получил психоделическую разноцветную раскраску.
В салоне на полу появился искусственный газон, а на стенах – растения. Сзади установили диван с ярким покрывалом. Для снимков установлена селфи-камера, а при обработке фото можно использоваться различными фильтрами.
За основу взяли фургон Volkswagen ID.Buzz со стандартной колесной базой и задним приводом. Электромобиль оснащен 204-сильным мотором и батареей емкостью 82 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 10,2 с и развивает 145 км/ч, а его запас хода составляет 410 км.
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