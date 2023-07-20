Мужчина по ошибке купил угнанный седан Audi: дилер отказался выплачивать компенсацию

Суд признал вину дилерского центра за продажу угнанного авто, но его представители отказались выплачивать компенсацию. Сейчас семья пострадавшего начала кампанию по сбору средств на покупку нового автомобиля.

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В США мужчина случайно купил подержанный седан Audi A6, который оказался угнанным. Несмотря на доказательства, дилерский центр обжаловал постановление суда о выплате компенсации. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Инцидент произошел в городе Атланта. В мае 2022 года Деметриус Ховард купил подержанную Audi A6 в автосалоне Evolution Cars.

Семь месяцев спустя на порог дома мужчины пришел полицейский и заявил, что припаркованный седан является угнанным. Ховард предъявил ему все документы, подтверждающие, что он законно купил транспортное средство у дилера.

Мужчина обратился в финансовую компанию Wells Fargo, чтобы вернуть свои деньги. После разбирательств, ему пообещали исправить ситуацию и вернуть потраченные средства.

Суд признал Деметриуса Ховарда невиновным, но Evolution Cars отказались выплатить ему компенсацию. Один из менеджеров компании сказал, что они заключили законную сделку и провели комплексную проверку автомобиля.

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Семья пострадавшего начала кампанию по сбору средств на покупку нового авто. Они намерены собрать 5000 долларов.

Ранее Фокус писал, что в штате Огайо 32-летний мужчина угнал школьный автобус.