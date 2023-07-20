Чоловік помилково купив викрадений седан Audi: дилер відмовився виплачувати компенсацію

Суд визнав провину дилерського центру за продаж викраденого авто, але його представники відмовилися виплачувати компенсацію. Наразі сім'я постраждалого розпочала кампанію зі збору коштів на купівлю нового автомобіля.

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У США чоловік випадково купив вживаний седан Audi A6, який виявився викраденим. Попри докази, дилерський центр оскаржив постанову суду про виплату компенсації. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Інцидент стався в місті Атланта. У травні 2022 року Деметріус Говард купив вживану Audi A6 в автосалоні Evolution Cars.

Через сім місяців на поріг будинку чоловіка прийшов поліцейський і заявив, що припаркований седан є викраденим. Говард пред'явив йому всі документи, які підтверджують, що він законно купив транспортний засіб у дилера.

Чоловік звернувся до фінансової компанії Wells Fargo, щоб повернути свої гроші. Після розглядів, йому пообіцяли виправити ситуацію та повернути витрачені кошти.

Суд визнав Деметріуса Говарда невинним, але Evolution Cars відмовилися виплатити йому компенсацію. Один з менеджерів компанії сказав, що вони уклали законну угоду та провели комплексну перевірку автомобіля.

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Сім'я потерпілого розпочала кампанію зі збору коштів на купівлю нового авто. Вони мають намір зібрати 5000 доларів.

Раніше Фокус писав, що в штаті Огайо 32-річний чоловік викрав шкільний автобус.