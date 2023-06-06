Дика погоня: у США поліцейські переслідували викрадений шкільний автобус (відео)

У процесі переслідування було пошкоджено стороннє майно та кілька поліцейських машин. Злочинця звинуватили у багатьох злочинах, за які йому загрожує тюремний термін.

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У штаті Огайо 32-річний чоловік викрав шкільний автобус. Поліцейські гналися за підозрюваним майже годину, доки погоня не закінчилася на кукурудзяному полі. Про це розповіли на сайті Motor1.

За попередньою інформацією, чоловік, на ім'я Чад Мердок викрав автобус, доки його водій вийшов з транспорту. Потім злочинець подався на захід.

Шкільний автобус переслідували п'ять поліцейських машин. Погоня швидко переноситься з дороги до поля. Туди змогли поїхати лише деякі поліцейські.

У переслідуванні брав участь і поліцейський гелікоптер. Вона тривала майже годину, і за цей час було пошкоджено кілька поліцейських машин.

Шкільний автобус пошкодив кілька парканів та будівель під час погоні. Невідомо, яка матеріальна шкода була заподіяна в процесі переслідування.

Важливо

Водій Tesla заснув під час руху на автопілоті на швидкості понад 100 км/год.

Поліцейські намагалися проколоти шини автобуса, але спочатку пастка не спрацювала. До кінця погоні шини все ж таки лопнули, через що керувати транспортом стало майже неможливо.

Чада Мердока заарештували та звинуватили у привласненні вкраденого майна, злочинній нерозсудливості з транспортним засобом, хуліганстві та опорі поліцейським під час арешту.

Раніше Фокус писав, що у США поліція переслідувала зловмисника на тракторі.