Во Франции готовят новый спортивный электрокроссовер: он может появиться в Украине

Заряженная версия электрокроссовера DS3 Crossback E-Tense может дебютировать уже в конце 2023 года. Это будет одна из самых быстрых моделей в линейке DS Automobiles.

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В Европе заметили прототип нового заряженного электромобиля DS3 Crossback E-Tense. Спортивная версия модели получит новый кузовной обвес и станет более быстрой. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Название для заряженной версии DS3 Crossback E-Tense пока не утверждено. Известно только то, что это будет одна из самых быстрых моделей DS Automobiles.

Прототип интересен тем, что его внешность основана на кроссовере до обновления. Спереди и сзади можно заметить старую оптику, которой нет на текущей модели.

Прототип основан на старой версии DS3 Crossback Фото: carscoops.com

Стандартный DS3 Crossback E-Tense оснащен одним электромотором мощностью 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Запас хода составляет 402 км на одном заряде.

Заряженный электромобиль станет одной из самых быстрых моделей бренда Фото: carscoops.com

Ожидается, что заряженный электрокроссовер будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 300 сил. Запас хода останется на прежнем уровне.

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