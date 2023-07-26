Большие перемены: рассекречены дизайн и дата премьеры нового Toyota Prado 2024 (фото)

Новый Toyota Land Cruiser Prado изменится до неузнаваемости и станет брутальнее на вид. Внедорожник предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Toyota продолжает понемногу раскрывать подробности нового Land Cruiser Prado. На этот раз сообщили, что презентация модели состоится 1 августа, а также рассекретили дизайн передней части внедорожника. Его фото опубликовали на официальном сайте Toyota.

Судя по снимку, новый Toyota Land Cruiser Prado кардинально изменится внешне. В анфас внедорожник не похож ни на предшественника, ни на более роскошного собрата Lexus GX 2024.

Внедорожник презентуют 1 августа Фото: Toyota

Передняя часть Toyota Prado 2024 отличается агрессивным рубленным дизайном. На фото также показали старый Toyota Land Cruiser FJ62 80-х – именно эта модель вдохновляла японских дизайнеров.

В профиль же авто схоже с Lexus GX. Напомним, что обе модели построены на новой рамной платформе TNGA-K, позаимствованной у Toyota Land Cruiser 300.

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Недавно стало известно, что новый Toyota Prado будут оснащать исключительно четырехцилиндровыми моторами. Внедорожник сохранит 2,7-литровый бензиновый двигатель и турбодизель объемом 2,8 л, а также получит новую 2,4-литровую турбочетверку. Запланирована и гибридная версия.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota выпустила недорогой седан бизнес-класса с расходом 6,1 л на 100 км.

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