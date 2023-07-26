Большие перемены: рассекречены дизайн и дата премьеры нового Toyota Prado 2024 (фото)
Новый Toyota Land Cruiser Prado изменится до неузнаваемости и станет брутальнее на вид. Внедорожник предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.
Toyota продолжает понемногу раскрывать подробности нового Land Cruiser Prado. На этот раз сообщили, что презентация модели состоится 1 августа, а также рассекретили дизайн передней части внедорожника. Его фото опубликовали на официальном сайте Toyota.
Судя по снимку, новый Toyota Land Cruiser Prado кардинально изменится внешне. В анфас внедорожник не похож ни на предшественника, ни на более роскошного собрата Lexus GX 2024.
Передняя часть Toyota Prado 2024 отличается агрессивным рубленным дизайном. На фото также показали старый Toyota Land Cruiser FJ62 80-х – именно эта модель вдохновляла японских дизайнеров.
В профиль же авто схоже с Lexus GX. Напомним, что обе модели построены на новой рамной платформе TNGA-K, позаимствованной у Toyota Land Cruiser 300.Важно
Недавно стало известно, что новый Toyota Prado будут оснащать исключительно четырехцилиндровыми моторами. Внедорожник сохранит 2,7-литровый бензиновый двигатель и турбодизель объемом 2,8 л, а также получит новую 2,4-литровую турбочетверку. Запланирована и гибридная версия.
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