Поместится даже в гостиной: в США показали необычный миниатюрный автомобиль (фото)

Corbin Sparrow достигает в длину всего 2438 мм. Этот автомобиль оснащен маломощным электромотором и может развивать скорость до 121 км/ч.

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На аукционе Cars & Bids продали необычный миниатюрный автомобиль Corbin Sparrow 2000 года. Всего было построено 300 экземпляров этой модели. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Corbin Sparrow является одноместным микроавтомобилем от ныне несуществующей компании. Этот экземпляр провел некоторое время в Автомобильном музее Петерсена.

Corbin Sparrow обладает небольшим багажником Фото: Cars and Bids

Габариты Corbin Sparrow:

длина — 2438 мм;

ширина — 1219 мм;

высота — 1448 мм;

колесная база — 1829 мм.

Микроавтомобиль весит всего 610 кг. Внутри установлено только одно кресло, но предусмотрен и небольшой багажник.

Внутри может поместиться только один человек Фото: Cars and Bids

На автомобиль установлены 13-дюймовые колесные диски. За ними расположены высокопроизводительные тормоза Wilwood.

Микроавтомобиль оснащен электромотором мощностью 27 л.с. Максимальная скорость составляет 121 км/ч. На одном заряде электрокар способен проехать до 80 км.

Corbin Sparrow обладает неплохим состоянием, но аккумуляторная батарея нуждается в замене. Пробег авто составляет около 2736 км.

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