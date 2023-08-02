Поміститься навіть у вітальні: у США показали незвичайний мініатюрний автомобіль (фото)

Corbin Sparrow досягає в довжину всього 2438 мм. Цей автомобіль оснащений малопотужним електромотором і може розвивати швидкість до 121 км/год.

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На аукціоні Cars & Bids продали незвичайний мініатюрний автомобіль Corbin Sparrow 2000 року. Загалом було побудовано 300 екземплярів цієї моделі. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Corbin Sparrow є одномісним мікроавтомобілем від нині неіснуючої компанії. Цей екземпляр провів деякий час в Автомобільному музеї Петерсена.

Corbin Sparrow має невеликий багажник Фото: Cars and Bids

Габарити Corbin Sparrow:

довжина — 2438 мм;

ширина — 1219 мм;

висота — 1448 мм;

колісна база — 1829 мм.

Мікроавтомобіль важить лише 610 кг. Усередині встановлено тільки одне крісло, але передбачено і невеликий багажник.

Усередині може поміститися тільки одна особа Фото: Cars and Bids

На автомобіль встановлено 13-дюймові колісні диски. За ними розташовані високопродуктивні гальма Wilwood.

Мікроавтомобіль оснащений електромотором потужністю 27 к.с. Максимальна швидкість становить 121 км/год. На одному заряді електрокар здатний проїхати до 80 км.

Corbin Sparrow має непоганий стан, але акумуляторна батарея потребує заміни. Пробіг авто становить близько 2736 км.

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