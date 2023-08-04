В Австралии ввели строгие ограничения для владельцев спортивных авто

Всем владельцам спортивных автомобилей придется пройти специальные курсы по вождению. Также вводится ограничение на отключение вспомогательных систем в городе.

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В Австралии ввели новые ограничения для владельцев спорткаров и суперкаров. Такие меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщили на сайте CarExpert.

Теперь для вождения спортивных автомобилей в Австралии нужно получить новую категорию водительских прав U. Для этого нужно пройти специальные онлайн-курсы.

Инициатором законопроекта выступило правительство Южной Австралии. По их словам, около 270 водителей в штате должны будут получить новые водительские права к 1 декабря 2024 года.

В онлайн-курсах будет содержаться информация рисках, использовании усовершенствованных систем помощи водителю и безопасной эксплуатации спортивных автомобилей. Под новую категорию водительских прав попадают автомобили с удельной мощностью от 370 л.с. на 1000 кг.

Также в Южной Австралии теперь нельзя отключать вспомогательные системы на спортивных авто в городе. В случае нарушения предусмотрен штраф и лишение водительских удостоверений.

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Тем не менее в некоторых случаях водителям разрешат отключать вспомогательные системы. Например, если автомобиль застрял или едет по рыхлому покрытию.

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