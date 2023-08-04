В Австралії ввели суворі обмеження для власників спортивних авто

Усім власникам спортивних автомобілів доведеться пройти спеціальні курси з водіння. Також вводиться обмеження на відключення допоміжних систем у місті.

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В Австралії ввели нові обмеження для власників спорткарів і суперкарів. Такі заходи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху. Про це повідомили на сайті CarExpert.

Тепер для водіння спортивних автомобілів в Австралії потрібно отримати нову категорію водійських прав U. Для цього потрібно пройти спеціальні онлайн-курси.

Ініціатором законопроєкту виступив уряд Південної Австралії. За їхніми словами, близько 270 водіїв у штаті повинні будуть отримати нові водійські права до 1 грудня 2024 року.

В онлайн-курсах міститиметься інформація про ризики, використання вдосконалених систем допомоги водієві та безпечну експлуатацію спортивних автомобілів. Під нову категорію водійських прав потрапляють автомобілі з питомою потужністю від 370 к.с. на 1000 кг.

Також у Південній Австралії тепер не можна відключати допоміжні системи на спортивних авто в місті. У разі порушення передбачено штраф і позбавлення водійських посвідчень.

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Проте в деяких випадках водіям дозволять відключати допоміжні системи. Наприклад, якщо автомобіль застряг або їде по пухкому покриттю.

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