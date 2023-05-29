В Австралії 16-річний хлопець вчився водити за кермом суперкара Lamborghini (фото)

Водій-початківець, попри засудження з боку користувачів, їздив на суперкарі спокійно та не порушував ПДР. Поруч з ним знаходився досвідчений водій, який стежив за всім.

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На дорогах австралійського Мельбурна помітили 16-річного хлопця за кермом Lamborghini Aventador SV. Вартість екзотичного суперкара складає понад 500 тисяч доларів. Про це розповіли на сайті Motor1.

Хлопець вчився керувати на Lamborghini Aventador SV. За словами очевидця, у день зйомки фото водій закінчив школу.

Водій-початківець спокійно їхав на 750-сильному суперкарі Фото: facebook.com/Melbourne Car Spotters

В Австралії можна вчитися керувати з 16 років. Згідно із законом штату Вікторія, водіям має бути не менше ніж 18 років, щоб їздити дорогами самостійно. З 16 років можна їздити лише у присутності досвідченого водія.

Очевидець поділився, що 16-річний хлопець їхав за кермом розкішного суперкара акуратно. Він дотримувався всіх правил ПДР і не перевищував дозволену швидкість.

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Lamborghini Aventador SV оснащений 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 750 к.с. і 690 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км/год.

Раніше Фокус писав, що спортивний кросовер Lamborghini Urus отримав лімітовану версію Performante Essenza SCV12, яка доступна лише обраним клієнтам.