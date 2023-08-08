Новый кабриолет Maserati GranCabrio 2024 рассекретили незадолго до премьеры (фото)

Новый Maserati GranCabrio 2024 будет доступен в трех версиях — Modena, Trofeo и Folgore. Самая быстрая модификация оснащена электрической установкой на 750 сил.

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Новый Maserati GranCabrio 2024 заметили на дорогах без камуфляжа. Премьера кабриолета состоится во время автомобильной недели в Монтерее, которая пройдет с 11 по 20 августа. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Прототип, который был замечен во время тестов, окрашен в темно-серебристый цвет. Вероятнее всего, он использовался для рекламных снимков.

Прототип Maserati GranCabrio Trofeo 2024 окрашен в темно-серебристый цвет Фото: Motor1.com

Кабриолет основан на спорткаре GranTurismo. Модели имеют похожий дизайн, но отличаются типом кузова. Также Maserati GranCabrio получил более длинную заднюю часть, чтобы вместить складную крышу.

Новинка отличается мягкой складной крышей Фото: Motor1.com

Тестовый прототип выполнен в версии Trofeo. Эмблему с обозначением модификации можно заметить над вентиляционными отверстиями передних крыльев.

Maserati GranCabrio Trofeo оснастят 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 550 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать примерно 3,6 секунды.

Также в конце 2023 года дебютирует электрический Maserati GranCabrio Folgore. Эту версию оснастят тремя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. и 1350 Нм крутящего момента.

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Цены на Maserati GranTurismo в модификации Modena начинаются от 174 000 долларов. Кабриолет GranCabrio будет немного дороже.

Ранее Фокус писал, что на Неделе дизайна в Милане Maserati представили три эксклюзивные версии спорткара GranTurismo.