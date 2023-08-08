Обнаружен 48-летний Chevrolet Camaro с небольшим пробегом: он 32 года простоял в гараже

Этот Chevrolet Camaro имеет пробег всего 37 000 км. Автомобиль нуждается в ремонте двигателя, а на кузове присутствуют небольшие следи коррозии.

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В США на продажу выставили спорткар Chevrolet Camaro 1975 года с небольшим пробегом. Автомобиль стоял в гараже с 1991 года. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Chevrolet Camaro является культовым спорткаром. С 2024 года модель снимут с производства, поэтому старые экземпляры станут особенно ценными.

Этот Chevrolet Camaro имеет пробег всего 37 000 км. Автомобиль сохранил все оригинальные детали, но нуждается в реставрации.

Автомобиль окрашен в синий цвет Фото: ebay.com

Спорткар окрашен в синий цвет. Внешний вид дополняют оригинальные колеса с белыми полосами на шинах.

На кузове присутствуют следы коррозии Фото: ebay.com

Кузов и интерьер автомобиля в неплохом состоянии. Снаружи присутствуют небольшие следи коррозии, но повреждений нет.

Интерьер авто в неплохом состоянии Фото: ebay.com

Этот Chevrolet Camaro оснащен 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 145 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.

Продавец заявил, что покупателю придется самостоятельно осмотреть двигатель. Он заводится, но не работает исправно.

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Стоимость этого Chevrolet Camaro 1975 года составляет 2900 долларов. Продавец также рассмотрит и другие предложения.

Ранее Фокус сообщал, что в американском штате Южная Дакота нашли неизвестную коллекцию редких ретро-авто.