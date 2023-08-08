Виявлено 48-річний Chevrolet Camaro з невеликим пробігом: він 32 роки простояв у гаражі
Цей Chevrolet Camaro має пробіг лише 37 000 км. Автомобіль потребує ремонту двигуна, а на кузові присутні невеликі сліди корозії.
У США на продаж виставили спорткар Chevrolet Camaro 1975 року з невеликим пробігом. Автомобіль стояв у гаражі з 1991 року. Про це розповіли на сайті Autoevolution.
Chevrolet Camaro є культовим спорткаром. З 2024 року модель знімуть з виробництва, тому старі екземпляри стануть особливо цінними.
Цей Chevrolet Camaro має пробіг лише 37 000 км. Автомобіль зберіг усі оригінальні деталі, але потребує реставрації.
Спорткар пофарбований у синій колір. Зовнішній вигляд доповнюють оригінальні колеса з білими смугами на шинах.
Кузов та інтер'єр автомобіля в непоганому стані. Зовні присутні невеликі сліди корозії, але пошкоджень немає.
Цей Chevrolet Camaro оснащений 5,7-літровим двигуном V8 потужністю 145 к.с. Він працює в парі з автоматичною коробкою перемикання передач.
Продавець заявив, що покупцеві доведеться самостійно оглянути двигун. Він заводиться, але не працює справно.Важливо
Вартість цього Chevrolet Camaro 1975 року становить 2900 доларів. Продавець також розгляне й інші пропозиції.
Раніше Фокус повідомляв, що в американському штаті Південна Дакота знайшли невідому колекцію рідкісних ретроавто.