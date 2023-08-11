Карбоновый кузов и 1000 сил: американцы показали спорткар в ретро-стиле (фото)

Спорткар оснастили 1000-сильным двигателем V8 с компрессором. Всего будет изготовлено 10 экземпляров Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car.

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В тюнинг-ателье Classic Recreations показали новый рестомод на базе AC Shelby Cobra. Спорткар получил карбоновый кузов и множество других изменений. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Спорткар Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car приурочен к 60-летнему юбилею Shelby Cobra. Кузов автомобиля полностью выполнен из углеродного волокна, что позволило снизить его вес примерно до 1040 кг.

Также спорткар получил модернизированную подвеску и тормозную систему Shelby 6PF 4PR от BAER. Помимо этого снаружи можно найти новые легкосплавные колесные диски.

Спорткар получил новые легкосплавные диски Фото: Classic Recreations

Под капотом установлен 5,0-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 1000 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 4 секунд. Максимальная скорость составит 306 км/ч.

В интерьере появились модернизированные аналоговые приборы. Справа от них находится плашка с подписью основателя Classic Recreations Джеффа Стоуна.

Спорткар получил измененный интерьер Фото: Classic Recreations

Спорткар будет представлен на Неделе автомобилей в Монтерее. Это мероприятие пройдет с 11 по 20 августа.

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Всего будет изготовлено 10 экземпляров Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car. Стоимость каждого авто составит 1,2 миллиона долларов.

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