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Авто

Карбоновый кузов и 1000 сил: американцы показали спорткар в ретро-стиле (фото)

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Фото: Classic Recreations | Спорткар получил карбоновый кузов

Спорткар оснастили 1000-сильным двигателем V8 с компрессором. Всего будет изготовлено 10 экземпляров Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car.

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В тюнинг-ателье Classic Recreations показали новый рестомод на базе AC Shelby Cobra. Спорткар получил карбоновый кузов и множество других изменений. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Спорткар Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car приурочен к 60-летнему юбилею Shelby Cobra. Кузов автомобиля полностью выполнен из углеродного волокна, что позволило снизить его вес примерно до 1040 кг.

Также спорткар получил модернизированную подвеску и тормозную систему Shelby 6PF 4PR от BAER. Помимо этого снаружи можно найти новые легкосплавные колесные диски.

Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car Fullscreen
Спорткар получил новые легкосплавные диски
Фото: Classic Recreations

Под капотом установлен 5,0-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 1000 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 4 секунд. Максимальная скорость составит 306 км/ч.

В интерьере появились модернизированные аналоговые приборы. Справа от них находится плашка с подписью основателя Classic Recreations Джеффа Стоуна.

Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car Fullscreen
Спорткар получил измененный интерьер
Фото: Classic Recreations

Спорткар будет представлен на Неделе автомобилей в Монтерее. Это мероприятие пройдет с 11 по 20 августа.

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Всего будет изготовлено 10 экземпляров Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car. Стоимость каждого авто составит 1,2 миллиона долларов.

Ранее Фокус сообщал, что тюнинг-ателье Manhart представило пакет доработок для спорткара BMW M3 (E30).