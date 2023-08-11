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Авто

Карбоновий кузов і 1000 сил: американці показали спорткар у ретростилі (фото)

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Фото: Classic Recreations | Спорткар отримав карбоновий кузов

Спорткар оснастили 1000-сильним двигуном V8 з компресором. Загалом буде виготовлено 10 екземплярів Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car.

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У тюнінг-ательє Classic Recreations показали новий рестомод на базі AC Shelby Cobra. Спорткар отримав карбоновий кузов і безліч інших змін. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Спорткар Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car приурочений до 60-річного ювілею Shelby Cobra. Кузов автомобіля повністю виконаний з вуглецевого волокна, що дало змогу знизити його вагу приблизно до 1040 кг.

Також спорткар отримав модернізовану підвіску та гальмівну систему Shelby 6PF 4PR від BAER. Крім цього зовні можна знайти нові легкосплавні колісні диски.

Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car Fullscreen
Спорткар отримав нові легкосплавні диски
Фото: Classic Recreations

Під капотом встановлено 5,0-літровий компресорний двигун V8 потужністю 1000 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 4 секунд. Максимальна швидкість становитиме 306 км/год.

В інтер'єрі з'явилися модернізовані аналогові прилади. Праворуч від них розташована плашка з підписом засновника Classic Recreations Джеффа Стоуна.

Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car Fullscreen
Спорткар отримав змінений інтер'єр
Фото: Classic Recreations

Спорткар буде представлений на Тижні автомобілів у Монтереї. Цей захід відбудеться з 11 до 20 серпня.

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Загалом буде виготовлено 10 екземплярів Diamond Edition Carbon Fibre Race Car Shelby Cobra Race Car. Вартість кожного авто становитиме 1,2 мільйона доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що тюнінг-ательє Manhart представило пакет доробок для спорткара BMW M3 (E30).