В Украине увеличились продажи мотоциклов: самые популярные модели июля

Большую часть мотоциклов и мопедов за июль украинцы купили новыми. Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели мототехники.

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За июль 2023 в Украине увеличились продажи новых и подержанных мотоциклов. Украинцы купили на 9,9% больше мототехники, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Из всей купленной за июль мототехники 57,7% составили новые модели. Всего украинцы купили 4,5 тысячи таких мотоциклов и мопедов. Чаще всего их импортировали в Украину из других стран.

На внутреннем рынке приобрели 32,2% от всей мототехники (2,5 тысячи единиц). Еще 10,1% мотоциклов (784 единицы) импортировали подержанными из-за границы.

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Самые популярные подержанные мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке

Jawa 350 пользуется наибольшим спросом на внутреннем рынке Фото: Wikipedia

На внутреннем рынке среди мототехники самыми популярными были бренды Honda, Yamaha и Suzuki. Тем не менее среди моделей доминировал другой мотоцикл.

Самой популярной моделью среди мототехники на внутреннем рынке за прошлый месяц стала Jawa 350. Украинцы купили 80 таких мотоциклов.

Второе место по продажам заняли Lifan LF175 и КМЗ Днепр МТ-11. За месяц было продано по 40 таких мотоциклов.

ТОП-12 самых популярных подержанных мотоциклов и мопедов на внутреннем рынке:

Jawa 350 — 80 единиц. Lifan LF175/КМЗ Днепр МТ-11 — 40 единиц. Lifan LF200 — 38 единиц. Yamaha Drag Star 400 — 37 единиц. Geon Scrambler 250 — 34 единицы. Bajaj Boxer BM 150 — 33 единицы. Yamaha Jog — 32 единицы. Spark SP200 — 31 единица. Lifan LF150/Loncin LX250/Shineray XY250 — 30 единиц. Forte FT200 — 29 единиц. Yamaha FZ-6 — 25 единиц. Musstang MT125 — 24 единицы.

Самые популярные подержанные импортированные мотоциклы и мопеды

Yamaha Jog стал самым популярным скутером среди подержанной мототехники Фото: Мотобум

За июль из других стран чаще всего привозили подержанные Yamaha, Honda и Suzuki. Эти бренды заняли 84,2% рынка.

За июль в Украину чаще всего ввозили Yamaha Jog. За месяц импортировали 134 таких скутера.

Honda Dio разместилась на втором месте (62 скутера). Suzuki Lets расположился на третьем месте (33 скутера).

ТОП-10 самых популярных подержанных импортированных мотоциклов и мопедов:

Yamaha Jog — 134 единицы. Honda Dio — 62 единицы. Suzuki Lets — 33 единицы. Suzuki Address V125 — 29 единиц. Yamaha Gear — 28 единиц. Honda CB500 — 14 единиц. Honda CBF 600/Honda Lead — 13 единиц. Honda CB600F/Suzuki GS500 — 12 единиц. Suzuki Skywave — 10 единиц. Honda Forza 250/Suzuki GSF600/Yamaha Drag Star 400/Yamaha Majesty 250 — 9 единиц.

Самые популярные новые мотоциклы и мопеды

Musstang MT125 доминирует на рынке новой мототехники Фото: mot-o.com

В сегменте новой мототехники лидирует Musstang MT125. За месяц было продано 382 таких мопеда.

Второе место по продажам занял Tekken 250 (282 мотоцикла). На третьем месте расположился Lifan LF175 (257 мотоциклов).

ТОП-14 самых популярных новых мотоциклов и мопедов:

Musstang MT125 — 382 единицы. Tekken 250 — 282 единицы. Lifan LF175 — 257 единиц. Spark SP125C — 212 единиц. Bajaj Boxer BM 150 — 147 единиц. Musstang MT200 — 121 единица. Kovi 250 — 113 единиц. Shineray XY250 — 109 единиц. Lifan SR200 — 108 единиц. Musstang MT110/Musstang MT150 — 100 единиц. Lifan LF200 — 97 единиц. Viper ZS200A — 87 единиц. Forte FT 125 — 79 единиц. Spark SP200 — 76 единиц.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за июль купили почти 3,5 тысячи новых и подержанных автомобилей на электротяге.