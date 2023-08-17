В Україні збільшилися продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі липня

Більшу частину мотоциклів і мопедів за липень українці купили новими. Найбільший попит мають бюджетні моделі мототехніки.

Related video

За липень 2023 року в Україні збільшилися продажі нових і вживаних мотоциклів. Українці купили на 9,9% більше мототехніки, ніж за аналогічний період минулого року. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

З усієї купленої за липень мототехніки 57,7% становили нові моделі. Загалом українці купили 4,5 тисячі таких мотоциклів і мопедів. Найчастіше їх імпортували в Україну з інших країн.

На внутрішньому ринку придбали 32,2% від усієї мототехніки (2,5 тисячі одиниць). Ще 10,1% мотоциклів (784 одиниці) імпортували вживаними з-за кордону.

Важливо

Ідеальні для перевезень: які нові пікапи можна купити в Україні (фото)

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

Jawa 350 має найбільший попит на внутрішньому ринку Фото: Wikipedia

На внутрішньому ринку серед мототехніки найпопулярнішими були бренди Honda, Yamaha та Suzuki. Проте серед моделей домінував інший мотоцикл.

Найпопулярнішою моделлю серед мототехніки на внутрішньому ринку за минулий місяць стала Jawa 350. Українці купили 80 таких мотоциклів.

Друге місце за продажами посіли Lifan LF175 і КМЗ Дніпро МТ-11. За місяць було продано по 40 таких мотоциклів.

Топ 12 найпопулярніших вживаних мотоциклів і мопедів на внутрішньому ринку:

Jawa 350 — 80 одиниць. Lifan LF175/КМЗ Дніпро МТ-11 — 40 одиниць. Lifan LF200 — 38 одиниць. Yamaha Drag Star 400 — 37 одиниць. Geon Scrambler 250 — 34 одиниці. Bajaj Boxer BM 150 — 33 одиниці. Yamaha Jog — 32 одиниці. Spark SP200 — 31 одиниця. Lifan LF150/Loncin LX250/Shineray XY250 — 30 одиниць. Forte FT200 — 29 одиниць. Yamaha FZ-6 — 25 одиниць. Musstang MT125 — 24 одиниці.

Найпопулярніші вживані імпортовані мотоцикли та мопеди

Yamaha Jog став найпопулярнішим скутером серед вживаної мототехніки Фото: Мотобум

За липень з інших країн найчастіше привозили вживані Yamaha, Honda і Suzuki. Ці бренди зайняли 84,2% ринку.

За липень в Україну найчастіше ввозили Yamaha Jog. За місяць імпортували 134 таких скутери.

Honda Dio розмістилася на другому місці (62 скутери). Suzuki Lets розташувався на третьому місці (33 скутери).

Топ 10 найпопулярніших вживаних імпортованих мотоциклів і мопедів:

Yamaha Jog — 134 одиниці. Honda Dio — 62 одиниці. Suzuki Lets — 33 одиниці. Suzuki Address V125 — 29 одиниць. Yamaha Gear — 28 одиниць. Honda CB500 — 14 одиниць. Honda CBF 600/Honda Lead — 13 одиниць. Honda CB600F/Suzuki GS500 — 12 одиниць. Suzuki Skywave — 10 одиниць. Honda Forza 250/Suzuki GSF600/Yamaha Drag Star 400/Yamaha Majesty 250 — 9 одиниць.

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди

Musstang MT125 домінує на ринку нової мототехніки Фото: mot-o.com

У сегменті нової мототехніки лідирує Musstang MT125. За місяць було продано 382 мопеди цієї моделі.

Друге місце за продажами посів Tekken 250 (282 мотоцикли). На третьому місці розташувався Lifan LF175 (257 мотоциклів).

Топ 14 найпопулярніших нових мотоциклів і мопедів:

Musstang MT125 — 382 одиниці. Tekken 250 — 282 одиниці. Lifan LF175 — 257 одиниць. Spark SP125C — 212 одиниць. Bajaj Boxer BM 150 — 147 одиниць. Musstang MT200 — 121 одиниця. Kovi 250 — 113 одиниць. Shineray XY250 — 109 одиниць. Lifan SR200 — 108 одиниць. Musstang MT110/Musstang MT150 — 100 одиниць. Lifan LF200 — 97 одиниць. Viper ZS200A — 87 одиниць. Forte FT 125 — 79 одиниць. Spark SP200 — 76 одиниць.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за липень купили майже 3,5 тисячі нових і вживаних автомобілів на електротязі.