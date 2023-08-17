Автоспорт впервые может стать частью Олимпийских игр: первые подробности

Дисциплины автоспорта редко представляются на Олимпийских играх, но в 2028 году это может измениться. Электрический картинг является одним из наиболее вероятных кандидатов.

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Автоспорт включили в шорт-лист дисциплин, которые могут быть добавлены на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Наиболее вероятным кандидатом является электрический картинг. Об этом рассказали на сайте Reuters.

В последнее время автоспорт становится популярнее. Появление электрической "Формулы-Е" ознаменовало новую эру в этом направлении и повлияло на появление дисциплины электрического картинга.

Организаторы рассматривают включение нескольких новых дисциплин в Олимпийские игры. Среди них софтбол, лакросс, брейк-данс, карате, кикбоксинг, сквош, крикет, флаг-футбол и автоспорт.

Электрический картинг является одним из наиболее вероятных кандидатов, так как эта дисциплина не требует огромной площадки для проведения гонок, а также является экологичной. Помимо этого этот вид автоспорта уже был представлен на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе.

На Олимпийских играх 1900 года в Париже уже проводили автомобильные гонки. Также в Олимпийские игры в Токио 2020 года были включены гонки на автосимуляторах.

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Даже если электрический картинг будет представлен на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, эта дисциплина может не сохраниться для будущих соревнований. Тем не менее такое решение позволит популяризировать это направление среди молодых спортсменов.

Ранее Фокус писал, что финал чемпионата России по картингу перенесли из-за взрывов на военном аэродроме "Саки".