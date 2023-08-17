Автоспорт уперше може стати частиною Олімпійських ігор: перші подробиці

Дисципліни автоспорту рідко представляються на Олімпійських іграх, але у 2028 році це може змінитися. Електричний картинг є одним з найімовірніших кандидатів.

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Автоспорт включили до короткого списку дисциплін, які можуть бути додані на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Найімовірнішим кандидатом є електричний картинг. Про це розповіли на сайті Reuters.

Останнім часом автоспорт стає популярнішим. Поява електричної "Формули-Е" ознаменувала нову еру в цьому напрямку та вплинула на появу дисципліни електричного картингу.

Організатори розглядають включення кількох нових дисциплін до Олімпійських ігор. Серед них софтбол, лакрос, брейк-данс, карате, кікбоксинг, сквош, крикет, флаг-футбол і автоспорт.

Електричний картинг є одним з найімовірніших кандидатів, оскільки ця дисципліна не потребує величезного майданчика для проведення перегонів, а також є екологічною. Крім цього, цей вид автоспорту вже був представлений на літніх юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі.

На Олімпійських іграх 1900 року в Парижі вже проводили автомобільні перегони. Також в Олімпійські ігри в Токіо 2020 року було включено перегони на автосимуляторах.

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Навіть якщо електричний картинг буде представлений на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі, ця дисципліна може не зберегтися для майбутніх змагань. Проте таке рішення дасть змогу популяризувати цей напрямок серед молодих спортсменів.

Раніше Фокус писав, що фінал чемпіонату Росії з картингу перенесли через вибухи на військовому аеродромі "Саки".