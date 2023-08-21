Китайцы представили стильный кроссовер за $36 660 с запасом хода свыше 1200 км (фото)
Voyah Free оснащен гибридной силовой установкой суммарной мощностью 480 сил. Кроссовер получил передовые технологии, включая систему автопилота.
В Китае представили гибридный кроссовер Voyah Free 2023 модельного года. Новинка получила большой запас хода и богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Новый Voyah Free получил обновленный дизайн с узкими передними фарами. Между ними находятся тонкие светодиодные полосы и компактная решетка радиатора.
Сзади размещены узкие фонари, которые объединены в один блок. На крышке багажника есть большой спойлер.
Габариты Voyah Free 2023:
- длина — 4905 мм;
- ширина — 1950 мм;
- высота — 1645 мм;
- колесная база — 2960 мм.
В интерьере установлены три 12,3-дюймовых дисплея. На втором ряду также есть еще один дисплей информационно-развлекательной системы.
В список оснащения входят две беспроводные зарядки, подстаканники и пневматическая подвеска. С опциональным пакетом Apollo Highway Driving Pro доступны адаптивный круиз-контроль, автопилот и автоматическая парковка.
Новый Voyah Free оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
Кроссовер поставляется с аккумуляторной батареей CATL емкостью 39,2 кВт⋅ч. Смешанный запас хода составляет 1221 км, а на электротяге — 210 км.Важно
Voyah Free доступен только в одной комплектации по цене 266 900 юаней (36 660 долларов). Новинку уже можно предзаказать в Китае.
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