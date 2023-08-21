Китайці представили стильний кросовер за $36 660 із запасом ходу понад 1200 км (фото)

Voyah Free оснащений гібридною силовою установкою сумарною потужністю 480 сил. Кросовер отримав передові технології, включно з системою автопілота.

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У Китаї представили гібридний кросовер Voyah Free 2023 модельного року. Новинка отримала великий запас ходу і багате оснащення. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Новий Voyah Free отримав оновлений дизайн з вузькими передніми фарами. Між ними знаходяться тонкі світлодіодні смуги та компактна решітка радіатора.

Спереду встановлені вузькі фари Фото: autohome.com.cn

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На кришці багажника є великий спойлер.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: autohome.com.cn

Габарити Voyah Free 2023:

довжина — 4905 мм;

ширина — 1950 мм;

висота — 1645 мм;

колісна база — 2960 мм.

В інтер'єрі встановлено три 12,3-дюймові дисплеї. На другому ряду також є ще один дисплей інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі розмістили три великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

До списку оснащення входять дві бездротові зарядки, підсклянники та пневматична підвіска. З опціональним пакетом Apollo Highway Driving Pro доступні адаптивний круїз-контроль, автопілот і автоматичне паркування.

Новий Voyah Free оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 480 к.с. і 720 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Кросовер поставляється з акумуляторною батареєю CATL місткістю 39,2 кВт⋅год. Змішаний запас ходу становить 1221 км, а на електротязі — 210 км.

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Voyah Free доступний тільки в одній комплектації за ціною 266 900 юанів (36 660 доларів). Новинку вже можна попередньо замовити в Китаї.

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