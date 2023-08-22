Land Rover готовит несколько новых внедорожников Discovery: первые подробности

Линейку Land Rover Discovery впервые может пополнить электрокроссовер. Так в JLR хотят повысить интерес покупателей к кроссоверу.

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JLR (Jaguar Land Rover) планирует расширить линейку моделей Discovery. Это связано с падением продаж кроссовера. Об этом сообщили на сайте Automotive News Europe.

Кроссоверы Land Rover Discovery и Discovery Sport продемонстрировали низкие показатели продаж по итогам второго квартала 2023 года. Это связано с огромной популярностью внедорожника Defender.

В JLR не собираются отказываться от Land Rover Discovery и Discovery Sport. Вместо этого они войдут в расширенную линейку моделей.

Land Rover разрабатывает электрическую версию Land Rover Discovery. Электрокроссовер будет построен на новой платформе.

Генеральный директор JLR Адриан Марделл заявил, что концерну необходимо создать бизнес-модель, которая будет успешной. Поэтому будущее моделей Land Rover Discovery и Discovery Sport остается неизвестным.

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Малыш-Defender: Land Rover готовят новый компактный внедорожник (фото)

В Land Rover заинтересованы в сохранении самых дешевых моделей. Электрическая версия Land Rover Discovery может помочь повысить интерес покупателей к кроссоверу.

Ранее Фокус рассказал, что на гоночном треке Нюрбургринг заметили новый заряженный Land Rover Defender SVX.