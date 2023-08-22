Большие перемены: Dacia планирует сосредоточиться на производстве внедорожников

С 2024 года Dacia будет выпускать больше внедорожных моделей, чтобы конкурировать с брендом Jeep. Одним из первых таких автомобилей станет кроссовер Duster следующего поколения.

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Руководство Dacia планирует изменить стратегию и направление бренда. Компания в основном будет выпускать внедорожные модели. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Руководитель отдела дизайна Renault Group Лоуренс ван ден Акер заявил, что Dacia в ближайшем будущем станет не просто "бюджетным брендом". Румынский бренд планирует конкурировать с Jeep и предлагать больше внедорожных моделей.

"Dacia — это бренд, который хорошо подходит для любителей отдыха на свежем воздухе. Это дает вам две причины купить такой автомобиль", — сказал Лоуренс ван ден Акер.

Первым автомобилем из новой линейки станет кроссовер Duster следующего поколения. Он поступит в серийное производство уже в 2024 году.

Также в модельный ряд войдет более крупный автомобиль Bigster. Он станет флагманской моделью бренда.

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Бюджетный флагман: раскрыты подробности нового кроссовера Dacia Bigster (фото)

Лоуренс ван ден Акер отметил, что Dacia не планирует выпускать премиальные автомобили. В их модельный ряд войдут только доступные авто.

"Когда все бренды станут дороже из-за перехода на электромобили, не каждый водитель сможет позволить себе их. Найдутся люди, желающие более доступный, но интересный автомобиль", — подчеркнул Лоуренс ван ден Акер.

Ранее Фокус писал, что в интернете опубликованы рендеры Dacia Sandero четвертого поколения.