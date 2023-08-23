От создателей "Мивины": представлен большой электрокроссовер с запасом хода 530 км (фото)

VinFast VF9 предлагает богатое оснащение и роскошный интерьер. Начальная стоимость новинки составляет 83 000 долларов.

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VinFast представили трехрядный электрокроссовер VF9. Новинка получит богатое оснащение и большой запас хода на одном заряде. Об этом сообщили на сайте Car and Driver.

VinFast VF9 получил стильный дизайн с компактными фарами и фирменной решеткой радиатора. Новинка имеет традиционный для трехрядных кроссоверов силуэт.

Сзади размещены узкие фонари, которые плавно переходят в логотип бренда. Дверные ручки утоплены в кузов.

Сзади установлены узкие фонари Фото: VinFast

Габариты VinFast VF9:

длина — 5 120 мм;

ширина — 2 000 мм;

высота — 1 721 мм;

колесная база — 3 150 мм.

VinFast VF9 будет доступен в нескольких версиях. Модификация Eco сможет проехать до 531 км на одном заряде, а Plus — до 468 км. Аккумулятор можно зарядить от 10 до 70 процентов всего за 35 минут.

В интерьере установлен большой дисплей. Он одновременно является приборной панелью и экраном информационно-развлекательной системы.

В интерьере разместили большой дисплей Фото: VinFast

Кроссовер оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 402 л.с. и 457 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 6,5 секунды.

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Начальная стоимость VinFast VF9 Eco составляет 83 000 долларов. За версию Plus придется заплатить от 91 000 долларов. Первые поставки клиентам начнутся уже в конце 2023 года.

VinFast основал первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг, который долгое время прожил в Украине. Бизнесмен основал предприятие по выпуску вермишели быстрого приготовления "Мивина". В 2010 он продал компанию концерну Nestle за 150 млн долларов.

Позже бизнесмен основал несколько других компаний, которые вошли в группу Vingroup. Среди них и автомобильная компания VinFast.

VinFast вывел свои электромобили на глобальный рынок в 2022 году. Компания открыла свои представительства в Германии, Нидерландах, Франции и США.

Ранее Фокус рассказал, что в США состоялась официальная презентация электрокроссовера Acura ZDX.