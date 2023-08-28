Нестандартный подход: в Японии разрешили сесть за руль нетрезвым водителям

В порядке эксперимента пьяные водители проехались по автодрому. Даже после небольших доз алкоголя они не справлялись с маневрами.

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Автошкола в японском городе Фукуока провела интересный эксперимент. В его рамках за руль авто разрешили сесть нетрезвым водителям. Об этом пишет издание The Guardian.

Эксперимент провели в годовщину трагического ДТП, которое произошло по вине выпившего госслужащего. Тогда в аварии погибли дети в возрасте 1, 3 и 4 лет. Мероприятие поддержала и полиция Фукуоки.

Естественно, нетрезвые водители ездили исключительно по территории полигона автошколы – их не выпускают на дороги общего пользования.

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Поначалу водители садились в авто трезвыми – они проходили слалом, S-образный вираж и серию крутых поворотов. Затем они выпивали по 350 мл пива, стакан сливового вина и стакан 25-градусного напитка сетю и в течении часа пытались повторить заезд в сопровождении трезвого человека.

Журналистка Хиелим Ха, принимавшая участие в эксперименте, посчитала, что способна вести авто, несмотря на ускоренное сердцебиение и покрасневшее лицо.

Японка несколько раз резко тормозила без причины, а затем разгонялась на прямой, выехала на встречную полосу, а также слишком быстро зашла в крутой поворот. А ведь содержание алкоголя в ее крови было не слишком высоким – 0,3 промилле. Таким образом эксперимент продемонстрировал опасность даже минимальных доз алкоголя.

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