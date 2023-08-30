Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины
Ford снимет с производства модели Escape, Edge и Transit Connect ради новых электромобилей. Уже с 2025 года эти автомобили станут недоступны для покупки.
Ford собирается избавиться от трех своих популярных моделей. Среди них два кроссовера и один микроавтобус. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Ford планирует сосредоточиться на производстве электромобилей. Именно поэтому бренд постепенно отказывается от моделей с ДВС.
К 2025 году из модельного ряда Ford исчезнут Escape, Edge и Transit Connect. Их заменят новые электромобили.
В последние годы эти три модели утратили свою популярность. К тому же Transit Connect имеет более крупную альтернативу — Transit и E-Transit, а на показатели продаж Escape повлиял выход модели Bronco Sport.
Ford Edge будет доступен с ДВС только на рынке Китая. Там кроссовер продают с удлиненной колесной базой и другим дизайном.
В Ford считают, что производство непопулярных моделей с ДВС не является целесообразным. Сэкономленные ресурсы и деньги могут быть выделены на производство новых электромобилей.Важно
К 2023 году потери концерна оцениваются в миллиарды долларов. Поэтому руководство Ford решило пересмотреть свой модельный ряд.
Ранее Фокус писал, что Ford прекратил производство хэтчбека Fiesta, который выпускался с 1976 года.