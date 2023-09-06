Jeep Wrangler восстановили до состояния нового авто после 8 лет простоя (видео)

Внедорожник принадлежит американскому ветерану по имени Джим. У него не было времени восстановить автомобиль, поэтому мастера решили помочь.

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Внедорожники Jeep Wrangler являются очень популярными среди любителей бездорожья. Мастера восстановили один из таких автомобилей, который не эксплуатировался целых 8 лет. Видео опубликовали на YouTube-канале AMMO NYC.

Внедорожник принадлежит мужчине по имени Джим. Пока он служил в армии, автомобиль стоял долгие годы под деревом.

Автомобиль был не в лучшем состоянии. Кузов покрылся толстым слоем пыли и грязи. Интерьер также нужно было восстановить.

Умельцы решили помочь мужчине вернуть прежний вид его авто. Сперва они смыли всю грязь с кузова внедорожника.

Позже мастера принялись за очистку интерьера. Там были найдены листья и плесень, от которых удалось легко избавиться.

Последним штрихом стала полировка кузова Jeep Wrangler. В итоге красный внедорожник стал блестеть так, словно недавно сошел с конвейера.

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Джим остался очень доволен результатом. Он заявил, что не помнит, когда внедорожник в последний раз выглядел так хорошо.

Внедорожник стал выглядеть как новый Фото: Скриншот

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