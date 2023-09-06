Jeep Wrangler відновили до стану нового після 8 років простою (відео)

Позашляховик належить американському ветерану на ім'я Джим. У нього не було часу відновити автомобіль, тому майстри вирішили допомогти.

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Позашляховики Jeep Wrangler є дуже популярними серед любителів бездоріжжя. Майстри відновили один із таких автомобілів, який не експлуатувався цілих 8 років. Відео опублікували на YouTube-каналі AMMO NYC.

Позашляховик належить чоловікові на ім'я Джим. Поки він служив в армії, автомобіль стояв довгі роки під деревом.

Автомобіль був не в найкращому стані. Кузов вкрився товстим шаром пилу та бруду. Інтер'єр також потрібно було відновити.

Умільці вирішили допомогти чоловікові повернути колишній вигляд його авто. Спершу вони змили весь бруд із кузова позашляховика.

Пізніше майстри взялися за очищення інтер'єру. Там було знайдено листя і цвіль, яких вдалося легко позбутися.

Останнім штрихом стало полірування кузова Jeep Wrangler. У підсумку червоний позашляховик став блищати так, немов недавно зійшов із конвеєра.

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Джим залишився дуже задоволений результатом. Він заявив, що не пам'ятає, коли позашляховик востаннє мав такий гарний вигляд.

Позашляховик отримав вигляд нового Фото: Скриншот

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