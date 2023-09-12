До сотни за 0,95 секунды: в Швейцарии создали самый быстрый электромобиль в мире (видео)

Mythen полностью состоит из оригинальных деталей, а его вес составляет 140 кг. Для разгона до сотни электромобилю требуется отрезок всего в 12,3 метра.

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Студенты из Швейцарии создали самый быстрый электромобиль в мире — Mythen. Автомобиль способен разгоняться до сотни менее чем за секунду. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Mythen разработали студенты из Академического автоспортивного клуба Цюриха и Люцернского университета прикладных наук и искусств. Они имеют опыт создания сверхбыстрых электромобилей уже более 20 лет.

Во время рекордного заезда за рулем электрокара находилась женщина-пилот. Она смогла разогнать Mythen от 0 до 100 км/ч всего за 0,956 секунды на дистанции 12,3 метра.

"Работа над проектом в дополнение к моей учебе была очень интенсивной. Но даже так мне было очень весело работать с другими студентами, постоянно разрабатывать новые решения и применять их на практике", — поделился руководитель автомобильного направления Академического автоспортивного клуба Цюриха Ян Бернард.

Интересно то, что все детали Mythen были разработаны с нуля. В итоге удалось сделать автомобиль очень легким — всего 140 кг.

Mythen оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 326 л.с. Для того чтобы электромобиль был устойчивым при разгоне с места, его дополнили специальным устройством, которое напоминает пылесос. Благодаря ему авто прижимается к земле.

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В этом году студенты планируют пригласить экспертов из Книги рекордов Гиннеса, чтобы подтвердить рекорд. Они также заявили, что хотят улучшить Mythen, сделав его еще быстрее.

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