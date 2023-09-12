До сотні за 0,95 секунди: у Швейцарії створили найшвидший електромобіль у світі (відео)

Mythen повністю складається з оригінальних деталей, а його вага становить 140 кг. Для розгону до сотні електромобілю потрібен відрізок всього в 12,3 метра.

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Студенти зі Швейцарії створили найшвидший електромобіль у світі — Mythen. Автомобіль здатен розганятися до сотні менш ніж за секунду. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Mythen розробили студенти з Академічного автоспортивного клубу Цюріха та Люцернського університету прикладних наук і мистецтв. Вони мають досвід створення надшвидких електромобілів уже понад 20 років.

Під час рекордного заїзду за кермом електрокара перебувала жінка-пілот. Вона змогла розігнати Mythen від 0 до 100 км/год лише за 0,956 секунди на дистанції 12,3 метра.

"Робота над проєктом на додаток до мого навчання була дуже інтенсивною. Але навіть так мені було дуже весело працювати з іншими студентами, постійно розробляти нові рішення та застосовувати їх на практиці", — поділився керівник автомобільного напряму Академічного автоспортивного клубу Цюриха Ян Бернард.

Цікаво те, що всі деталі Mythen були розроблені з нуля. У підсумку вдалося зробити автомобіль дуже легким — лише 140 кг.

Mythen оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 326 к.с. Для того, щоб електромобіль був стійким під час розгону з місця, його доповнили спеціальним пристроєм, який нагадує пилотяг. Завдяки йому авто притискається до землі.

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Цього року студенти планують запросити експертів із Книги рекордів Гіннеса, щоб підтвердити рекорд. Вони також заявили, що хочуть поліпшити Mythen, зробивши його ще швидшим.

Раніше Фокус писав, що американська компанія Mullen створила швидкісний електрокросовер Five.