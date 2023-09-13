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Авто

Нестандартный 88-летний Ford выставили на продажу по цене нового Bentley Bentayga (фото)

Ford V8 1935, Ford V8, спорткар Ford, кабриолет Ford
Фото: RM Sotheby's | Существует лишь один Ford V8 Speedster Special

Кабриолет Ford V8 Speedster Special существует в единственном экземпляре. У него оригинальный дизайн и большой V8 под капотом.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Ford V8 1935 года. За кабриолет планируют выручить от 200 000 до 275 000 долларов — как за Bentley Bentayga. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Ford V8, Ford V8 1935, спорткар Ford, кабриолет Ford Fullscreen
Спорткар получил элегантный кузов
Фото: RM Sotheby's

Ford V8 – знаковая модель, ведь она ввела моду в США на доступные мощные авто. Впрочем, она весьма недорогая по причине того, что массовая – с 1932 по 1949 годы выпущено 7,5 миллионов этих автомобилей.

Ford V8, Ford V8 1935, спорткар Ford, кабриолет Ford Fullscreen
Фото: RM Sotheby's

Однако этот кабриолет Ford V8 Speedster Special особенный – он существует в одном-единственном экземпляре. Он получил обтекаемый кузов с выраженными крыльями от немецкого ателье Ambi-Budd.

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Изначально этот кузов был установлен на другом авто — Adler Trumpf Junior Sport 1935 года. В 60-х годах в Аргентине его переставили на Ford V8. Как ни странно, он подошел к новому шасси, даже несмотря на то, что у Adler передний привод, а у Ford – задний.

Ford V8, Ford V8 1935, спорткар Ford, кабриолет Ford Fullscreen
Под капотом установлен 3,6-литровый V8
Фото: RM Sotheby's

Спорткар оснащен 3,6-литровым V8 мощностью 85 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Кабриолет способен развить скорость около 140 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что самая дорогая Toyota продана за миллион долларов.

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