В США женщина оказалась заперта в электромобиле Tesla из-за разряженной батареи (видео)

Компания предоставила женщина электромобиль с низким уровнем заряда батареи. После инцидента женщине пришлось заплатить за все расходы из собственного кошелька.

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В США женщина с дочерью оказались заперты в электромобиле Tesla Model 3. Дело в том, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась. Об этом рассказали на сайте Jalopnik.

Женщина по имени Бекки Либау из Герни, штат Иллинойс, забронировала бензиновый автомобиль у компании Hertz, чтобы отвезти свою дочь в колледж, который расположен в другом штате. На стоянке для проката остался только электромобиль Tesla Model 3, поэтому пришлось ехать на нем.

Бекки Либау раньше не ездила на электромобилях, поэтому столкнулась с некоторыми трудностями. В частности, женщина не смогла найти зарядную станцию Tesla. Hertz выдали автомобиль, батарея которого была заряжена менее чем на 50%.

Затруднило ситуацию то, что в комплекте с электромобилем не было адаптера для зарядки на станциях, которые не входят в сеть Tesla Supercharger. Поэтому поиски подходящего места для зарядки заняли слишком много времени.

Еще одной проблемой стало то, что шины Tesla Model 3 были недостаточно накачены воздухом. Из-за этого он разрядился гораздо быстрее, чем показывал бортовой компьютер.

После того как заряд аккумуляторной батареи составил 0%, электромобиль остановился. Женщина и ее дочь попытались выбраться из авто, но двери были заблокированы.

В Hertz не дали рекомендаций о том, что нужно делать в такой ситуации. К счастью, их электромобиль отбуксировал водитель, который проезжал мимо. Также он научил женщин тому, как можно отключить электрические дверные замки.

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Спустя время Бекки Либау и ее дочь вернулись домой. Интересно то, что Hertz возложили всю вину за инцидент на женщин. Тем не менее после того как журналисты связались с компанией, им возместили все расходы за поездку.

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