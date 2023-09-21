Двигатель V8 или электромотор: культовый британский спорткар вернули в производство (фото)

Ателье Frontline Cars выпустит ограниченным тиражом ретро-спорткары на базе MGB. Новинка доступна в двух версиях мощностью 114 или 375 сил.

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Британское ателье Frontline Cars показало рестомод классического спорткара MGB. Новинка доступна с двигателем V8 или на электротяге. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Спорткары получили названия LE60 (бензиновая версия) и BEE GT (версия на электротяге). Они сохранили классический вид оригинала, но предлагают современное оборудование.

MGB Frontline LE60 и BEE GT почти в точности повторяют оригинальный спорткар Фото: Frontline Cars

Frontline LE60 получил 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Бензиновый спорткар весит всего 1122 кг.

Спорткары отличаются идеальной развесовкой по осям — 50:50. Также была доработана подвеска и установлены новые тормоза.

Frontline LE60 оснащен 4,8-литровым двигателем V8 Rover мощностью 375 л.с. и 403 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 4 секунд.

Frontline BEE GT оснащен электромотором мощностью 114 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Он также работает в паре с механической КПП.

Интерьер был сильно модифицирован Фото: Frontline Cars

Электрическая версия получила аккумуляторную батарею емкостью 40 кВт⋅час. Полная зарядка занимает чуть более пяти часов.

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Первые поставки спорткаров клиентам начнутся уже в 2024 году. Стоимость моделей не раскрывается.

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