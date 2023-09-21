Эксклюзив высшей пробы: уникальный корейский суперкар заметили на дорогах (фото)

De Macross Epique GT1 — единственный южнокорейский суперкар. Купе с 845-сильным V8 способно развить скорость до 370 км/ч.

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В Южной Корее заметили впечатляющий суперкар De Macross Epique GT1. Он существует в одном единственном экземпляре и его практически никто не видел вживую. Снимки появились на странице Gold_Jongsun в Instagram.

Дизайн авто выполнен в духе 60-х годов

Проект De Macross Epique GT1 – единственный в истории южнокорейский суперкар. Его разрабатывают уже более 10 лет, но он так и не дошел до стадии производства. Впервые его анонсировали в 2010 году, а годом позже собрали первый экземпляр модели, который побывал в шоу Джея Лено.

Двери купе поднимаются вверх

Сначала планировали выпустить 200 авто, но со временем тираж уменьшили до 20-30 De Macross Epique GT1. Однако по состоянию на 2023 год купе остается в единственном экземпляре.

Передняя панель выглядит нестандартно

Суперкар De Macross Epique GT1 своим дизайном напоминает гоночные авто 60-х – такие, как Ford GT40 или Ferrari 412 P. У него стремительный силуэт, каплевидные фары и небольшое заднее антикрыло. Двери поднимаются вверх.

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В салоне передняя панель выдержана в стиле стимпанк. Спортивные сиденья отделаны кожей.

Спортивные кресла обшиты кожей

Корейский суперкар оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 от Ford GT, отдачу которого увеличили до 845 л. с. и 1000 Н∙м. С 6-сутпенчатой механической КПП купе весом 1450 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с и развить 370 км/ч.

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