Семь мест и заводское ГБО: в Италии представили семейный кроссовер за 30 000 евро (фото)

EVO7 — недорогой кроссовер с тремя рядами сидений и большим багажником. Кроссовер получил трехзонный климат-контроль, камеру и парковочный автопилот уже в базовой версии.

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Новый итальянский бренд EVO презентовал свою новую флагманскую модель 3. Семиместный кроссовер вскоре поступит в продажу по цене от 29 990 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер оснащен 174-сильным турбомотором

Кроссовер EVO7 выглядит знакомо, ведь на самом деле это китайский JAC Sehol X8. Дело в том, что под брендом EVO итальянская компания DR Automobiles наладила сборку китайских моделей JAC, Chery и BAIC. Как правило, это кроссоверы, но выпускают и городские электрокары. Их продают не только в Италии, но и в Испании, Франции и Болгарии.

Новый EVO7 полностью повторяет кроссовер JAC Sehol X8. У него граненый дизайн с широкой "пастью" решетки радиатора и "двухэтажной" оптикой.

Модель создана на базе JAC Sehol X8

Габариты EVO7 2023:

длина – 4795 мм;

ширина – 1870 мм;

высота – 1758 мм;

колесная база – 2830 мм.

В салоне установлены три ряда сидений

Итальянский кроссовер предложен в версиях на 6 и 7 мест. Объем багажника составляет 230 л с тремя рядами сидений, 1050 л – с двумя и 1900 л – с одним.

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Новый EVO7 получил виртуальный щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин. Также базовая комплектация включает бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, люк, камеру, электропривод и подогрев сидений и даже парковочный автопилот.

Со сложенными задними сиденьями объем багажника возрастает до 1900 л

Кроссовер EVO7 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 174 л. с. и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Средний расход топлива составляет 7,4 л/100 км. За доплату предложено заводское ГБО.

Ранее Фокус сообщал, что на рынок выходит новый корейский электрокроссовер с богатым оснащением.

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