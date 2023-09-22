Автомобили Ford получат инновационные цифровые номерные знаки: как они работают (фото)

Цифровые номерные знаки имеют множество преимуществ. Благодаря этому устройству владельцу будет проще найти свой автомобиль в случае угона.

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Ford станет первым в мире производителем, который предложит цифровые номерные знаки для своих авто. Новый продукт будет доступен более чем в 300 дилерских центрах в США. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Ford заключил партнерское соглашение с компанией Reviver, которая разработала первые в мире цифровые номерные знаки. Reviver RPlate будет доступен для клиентов бренда сразу после покупки авто.

Цифровые номерные знаки уже разрешены в штатах Аризона, Калифорния и Мичиган. Тем не менее водители из этих регионов могут ездить по всей территории США.

Сперва будет предложено только 100 000 номерных знаков Reviver RPlate. Они предназначены для установки на заднюю часть авто.

Как работают цифровые номерные знаки?

На цифровых номерных знаках может отображаться различная информация Фото: Reviver

Reviver RPlate синхронизируется с программным обеспечением автомобиля. На номерных знаках могут отображаться персонализированные сообщения.

Цифровые номерные знаки получили монохромный дисплей с настраиваемым текстом и выбором шрифта. Они могут работать при температуре от -40 градусов до +80 градусов Цельсия.

Устройство доступно в двух версиях — со сменными батареями или с проводным подключением к электронике автомобиля. Для второго варианта необходима профессиональная установка.

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Как заказать индивидуальные номерные знаки, чтобы не получить отказ: советы от МВД

Цифровые номерные знаки получили встроенный GPS-передатчик. Благодаря этому владельцу будет проще найти свой автомобиль в случае угона.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине разрешили сохранять номерные знаки авто при его перепродаже.