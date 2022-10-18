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Авто

В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают

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Фото: the drive | Первыми цифровые номера получили авто из Калифорнии

Цифровые номера авто позволяют транслировать рекламу или сигнализировать об угоне машины. Кроме того, их можно персонализировать с помощью графики или особого шрифта.

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США стали первой страной в мире, где легализовали цифровые автомобильные номера. Первым их разрешили штаты Калифорния, Аризона, Мичиган и Техас. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В Калифорнии цифровые номера авто уже начали выдавать. Именно в этом штате их тестировали на протяжении последних пяти лет, причем в испытаниях задействовали 10 000 машин. Полиция Калифорнии одобрила нововведение. Примечательно, что ранее в этот штате также разрешили номера-наклейки.

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Цифровые номера авто можно персонализировать

Вместо стандартных номерных табличек автомобили оснащают небольшими дисплеями, на которые выводятся номерные знаки. Экраны защищены от ударов и выполнены водонепроницаемыми.

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Новая технология имеет ряд преимуществ. Например, есть возможность персонализировать номерной знак с помощью графики, узоров или нестандартных шрифтов. Также на дисплее можно транслировать рекламу, но только в том случае, если авто на стоянке.

К тому же, экран оснащен GPS-маячком, а в случае угона авто на экране появится соответствующее уведомление. То есть злоумышленникам будет сложнее скрыться на такой машине.

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Дисплей выполнен водонепроницаемым

Пока цифровые автономера выпускает только одна компания Reviver, причем их не продают, а сдают водителям в аренду. Дисплей на аккумуляторе (его заряда хватит на 5 лет) стоит 19,95 доллара в месяц, а экран с проводным подключением к авто стоит $24,95 за месяц.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине увеличили штрафы за незаконное использование автомобильных номеров.