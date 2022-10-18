У США дозволили цифрові автомобільні номери: які переваги вони дають

Цифрові номери авто дозволяють транслювати рекламу або сигналізувати про викрадення машини. Крім того, їх можна персоналізувати за допомогою графіки чи особливого шрифту.

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США стали першою країною у світі, де легалізували цифрові автомобільні номери. Першим їх дозволили у штатах Каліфорнія, Аризона, Мічиган та Техас. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У Каліфорнії цифрові номери авто вже почали видавати. Саме в цьому штаті їх тестували протягом останніх п'яти років, причому у випробуваннях задіяно 10 000 машин. Поліція Каліфорнії схвалила нововведення. Примітно, що раніше цей штат також дозволив номери-наклейки.

[ + – ] Цифрові номери авто можна персоналізувати

Замість стандартних номерних табличок, автомобілі оснащують невеликими дисплеями, на які виводяться номерні знаки. Екрани захищені від ударів та виконані водонепроникними.

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Нова технологія має низку переваг. Наприклад, можна персоналізувати номерний знак за допомогою графіки, візерунків або нестандартних шрифтів. Також на екрані можна транслювати рекламу, але тільки в тому випадку, якщо авто на стоянці.

До того ж екран оснащений GPS-маячком, а в разі викрадення авто на екрані з'явиться відповідне повідомлення. Тобто зловмисникам буде складніше втекти на такій машині.

[ + – ] Дисплей виконаний водонепроникним

Поки цифрові автономери випускає тільки одна компанія Reviver, причому їх не продають, а здають водіям в оренду. Дисплей на акумуляторі (його заряду вистачить на 5 років) коштує 19,95 долара на місяць, а екран із провідним підключенням до авто коштує $24,95 за місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні збільшили штрафи за незаконне користування автомобільними номерами.