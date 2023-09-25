Единственный в своем роде: в США показали уникальный разноцветный спорткар 70-х (видео)

Plymouth Barracuda "Paint Chip" является главным экспонатом в Музее маслкаров в Уэллборне. Маслкар получил не только уникальный внешний вид, но и несколько других улучшений.

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В США заметили уникальный маслкар Plymouth Barracuda "Paint Chip" 1970 года выпуска. Кузов автомобиля окрашен в 25 оттенков. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Всего для Plymouth Barracuda 1970 года было доступно 25 цветов кузова. Все они нанесены на уникальный "Paint Chip".

Также этот автомобиль отличается наличием задней балки, каркаса безопасности и двух выхлопных патрубков, которые расположены по бокам. Его построил автолюбитель Тим Уэллборн, которому принадлежит Музей маслкаров в Уэллборне.

Plymouth Barracuda "Paint Chip" построил автолюбитель Тим Уэллборн Фото: Скриншот

Спорткар регулярно посещает различные автомобильные выставки. Большую часть времени он хранится в музее, где является одним из главных экспонатов.

В палитру из 25 цветов входит несколько необычных оттенков, которые были недоступны для модели 1970 года. Например, EF6 Rallye Green, который предлагался для 1969 модельного года.

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Топовая версия маслкара оснащалась 7,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 425 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал менее 6 секунд, а максимальная скорость составляла 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукцион выставили очень редкий кабриолет Plymouth Barracuda 1971 года выпуска.