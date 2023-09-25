Єдиний у своєму роді: у США показали унікальний різнокольоровий спорткар 70-х (відео)

Plymouth Barracuda "Paint Chip" є головним експонатом у Музеї маслкарів у Веллборні. Маслкар отримав не тільки унікальний зовнішній вигляд, а й кілька інших поліпшень.

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У США помітили унікальний маслкар Plymouth Barracuda "Paint Chip" 1970 року випуску. Кузов автомобіля пофарбований у 25 відтінків. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Загалом для Plymouth Barracuda 1970 року було доступно 25 кольорів кузова. Усі вони нанесені на унікальний "Paint Chip".

Також цей автомобіль вирізняється наявністю задньої балки, каркаса безпеки та двох вихлопних патрубків, які розташовані з обох боків. Його побудував автолюбитель Тім Веллборн, якому належить Музей маслкарів у Веллборні.

Plymouth Barracuda "Paint Chip" побудував автолюбитель Тім Веллборн Фото: Скриншот

Спорткар регулярно відвідує різні автомобільні виставки. Більшу частину часу він зберігається в музеї, де є одним із головних експонатів.

До палітри з 25 кольорів входить кілька незвичайних відтінків, які були недоступні для моделі 1970 року. Наприклад, EF6 Rallye Green, який пропонувався для 1969 модельного року.

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Топова версія маслкара оснащувалася 7,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 425 к.с. і 664 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займав менше ніж 6 секунд, а максимальна швидкість становила 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон виставили дуже рідкісний кабріолет Plymouth Barracuda 1971 року випуску.