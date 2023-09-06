В заброшенном сарае нашли культовый спорткар Ford 70-х: он 26 лет стоял на месте (видео)

Ford Torino Cobra является заряженной версией маслкара с 370-сильным двигателем V8. Этот спорткар получил множество повреждений и нуждается в ремонте.

Related video

В США часто находят различные редкие автомобили. В этот раз блогеры в заброшенном сарае обнаружили настоящую "жемчужину" — Ford Torino Cobra 1970 года выпуска. Видео опубликовали на YouTube-канале DezzysSpeedShop.

Ford Torino Cobra является заряженной версией маслкара. Всего было выпущено менее 8000 таких авто.

Этот спорткар находится далеко не в лучшем состоянии. Он не эксплуатировался около 26 лет и был сильно поврежден за это время.

Нынешний владелец купил это авто в 1990 году. Позже он вытащил двигатель и планировал восстановить автомобиль.

В итоге спорткар так и остался стоять в сарае. Там он покрылся толстым слоем пыли.

Салон автомобиля также в ужасном состоянии. Обивка сидений повреждена, а многие датчики не работают.

Интерьер авто был сильно поврежден Фото: Скриншот

Ford Torino Cobra оснащался 7,0-литровым двигателем V8 мощностью 370 л.с. Мотор этого автомобиля сейчас находится рядом с кузовом в разобранном состоянии.

Важно

В заброшенном особняке нашли культовый спорткар Fiat: он годами стоял на месте (видео)

Блогеры планируют выкупить культовый Ford Torino Cobra и восстановить его. Восстановленный спорткар может значительно вырасти в цене.

Ранее Фокус рассказал, что в США в сарае нашли заброшенный спорткар Plymouth Barracuda 1971 года.