Старый Pontiac превратили в очень точную копию культового суперкара Lamborghini (видео)

Дизайн и салон Lamborghini Diablo воссозданы до малейших деталей. Самодельный суперкар оснастили двигателем от Chevrolet Corvette.

Related video

В США воплотили в жизнь интересный проект – воссоздали легендарный суперкар Lamborghini Diablo. Его постройка обошлась в 50 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кузов суперкара выполнен из стекловолокна

В основе авто лежит удлиненное шасси среднемоторного купе Pontiac Fiero 1987 года. Для него разработали полностью новый кузов из стекловолокна.

В основе авто лежит шасси Pontiac Fiero

Дизайн Lamborghini Diablo воссоздан до малейших деталей. У него клиновидный силуэт, поднимающиеся вверх двери и большое заднее антикрыло. Знакомо выглядят и полированные колесные диски.

В салоне также воссоздан стиль Lamborghini Фото: скриншот / YouTube

Салон Lamborghini Diablo также скопирован довольно точно. Самодельный автомобиль получил спортивные кресла, а в отделке использованы кожа и карбон.

Важно

Поддельный кабриолет Ferrari ушел с молотка по цене настоящего суперкара (фото)

Копия Lamborghini Diablo получила 5,7-литровый V8 от Chevrolet Corvette. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП.

Клон Lamborghini выставили на продажу за $29 950, однако проект еще не завершен. В частности, у авто отсутствуют боковые стекла и крыша, не работают фары, часть приборов и стояночный тормоз.

Ранее Фокус рассказывал про необычный шестиколесный Lamborghini Urus.

Также мы писали про нелепую копию Lamborghini Aventador из США.