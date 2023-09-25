Старий Pontiac перетворили на дуже точну копію культового суперкара Lamborghini (відео)

Дизайн і салон Lamborghini Diablo відтворено до найменших деталей. Саморобний суперкар оснастили двигуном від Chevrolet Corvette.

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У США втілили в життя цікавий проект — відтворили легендарний суперкар Lamborghini Diablo. Його побудова обійшлася в 50 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кузов суперкара виконаний зі скловолокна

В основі авто лежить подовжене шасі середньомоторного купе Pontiac Fiero 1987 року. Для нього розробили повністю новий кузов зі скловолокна.

В основі авто лежить шасі Pontiac Fiero

Дизайн Lamborghini Diablo відтворено до найменших деталей. У нього клиноподібний силует, двері, що піднімаються вгору, і велике заднє антикрило. Знайомо виглядають і поліровані колісні диски.

У салоні також відтворено стиль Lamborghini Фото: скриншот / YouTube

Салон Lamborghini Diablo також скопійовано доволі точно. Саморобний автомобіль отримав спортивні крісла, а в оздобленні використані шкіра і карбон.

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Копія Lamborghini Diablo отримала 5,7-літровий V8 від Chevrolet Corvette. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.

Клон Lamborghini виставили на продаж за $29 950, проте проєкт ще не завершено. Зокрема, в авто відсутні бічне скло і дах, не працюють фари, частина приладів і стоянкове гальмо.

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