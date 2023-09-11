Бюджетний суперкар: у США створили незвичайну копію Lamborghini Aventador (фото)
Автомобіль оснащений потужним 400-сильним двигуном V8. Також репліка отримала виготовлений на замовлення кузов, який робить її схожою на оригінальний суперкар.
У США на продаж виставили незвичайну репліку суперкара Lamborghini Aventador. Копія побудована на базі спорткара Pontiac GTO 2006 року випуску. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на Facebook.
Зовнішність цього авто намагалися максимально наблизити до справжнього Lamborghini Aventador Roadster. Автомобіль отримав схожі кузовні панелі та оптику, а також колісні диски. Проте пропорції репліки говорять про те, що перед нами неоригінальний суперкар.
Власник авто навіть встановив накладку на двигун, яка робить його схожим на V12 зі справжнього Lamborghini Aventador. Також ззаду з'явився спойлер, якого немає на оригінальному суперкарі.
Під капотом розташований 6,0-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 400 к.с. і 542 Нм крутного моменту. Він не такий же потужний як 6,5-літровий V12 від Lamborghini на 700 сил, але цього достатньо, щоб репліка була швидкою.Важливо
Зараз автомобіль перебуває в Санта-Фе, штат Техас. Його вартість становить 35 000 доларів.
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